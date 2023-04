Ultime Notizie – Terzo Polo, ipotesi federazione: Azione frena (Di martedì 18 aprile 2023) Quello che appariva come un via libera, seguito a diverse dichiarazioni di condivisione tra Iv e Azione, viene ricalibrato a stretto giro “Condivido al 100% quello che ha detto Mara”. Carlo Calenda risponde così all’Adnkronos sull’ipotesi di federAzione lanciata da Mara Carfagna. Ma quello che appare una via libera, seguito a diverse dichiarazioni di condivisione sia da Iv con Maria Elena Boschi che da Azione con Mariastella Gelmini che parla di “federAzione fra Azione e Italia Viva, lanciata da Mara Carfagna e condivisa da Carlo Calenda” che “può e ci deve aiutare a superare questa fase”, viene ricalibrato a stretto giro. Una nota del partito guidato da Calenda stoppa ogni ‘ricongiungimento’ con Italia Viva: è venuta meno la fiducia “dopo le ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 18 aprile 2023) Quello che appariva come un via libera, seguito a diverse dichiarazioni di condivisione tra Iv e, viene ricalibrato a stretto giro “Condivido al 100% quello che ha detto Mara”. Carlo Calenda risponde così all’Adnkronos sull’dilanciata da Mara Carfagna. Ma quello che appare una via libera, seguito a diverse dichiarazioni di condivisione sia da Iv con Maria Elena Boschi che dacon Mariastella Gelmini che parla di “frae Italia Viva, lanciata da Mara Carfagna e condivisa da Carlo Calenda” che “può e ci deve aiutare a superare questa fase”, viene ricalibrato a stretto giro. Una nota del partito guidato da Calenda stoppa ogni ‘ricongiungimento’ con Italia Viva: è venuta meno la fiducia “dopo le ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : ?? #Ucraina, ultime notizie. #Putin ha chiesto ai militari la loro opinione sulla situazione militare nelle zone di… - Agenzia_Ansa : La Germania, come da programma, ha chiuso le ultime tre centrali nucleari ancora in funzione: Isar 2 (sud-est), Nec… - Agenzia_Ansa : Un giovane italiano su 4 tra i 15 e i 29 anni (poco meno del 25%) è a rischio povertà: è quanto emerge dalle ultime… - fabiocavagnera : UN SOLO DUBBIO PER NAPOLI «L'infermeria della squadra di Ettore Messina è finalmente vuota, visto anche il sospiro… - Nonnadinano : RT @mrcllznn: Ucraina, ultime notizie. Lavrov: Mosca vuole porre fine al conflitto il prima possibile - Il Sole 24 ORE -