Ultime Notizie – “Summit opportunità per consolidare partnership con Eiis” (Di martedì 18 aprile 2023) “Eiis e Ifad collaborano già da tempo in capacity building e skills development. Quest’anno, per esempio abbiamo lanciato insieme il Food and Sustainability Course dove esperti dell’Ifad danno il loro contributo al curriculum del corso. In più abbiamo co-creato l’Innovation Challenge a cui partecipano gli studenti del corso. Il Summit per noi è un’opportunità per consolidare questa partnership tra Ifad e Eiis. Venerdi 21 aprile partecipiamo anche al panel ‘Il benessere dell’uomo e del pianeta‘”. Ad affermarlo è Gladys H. Morales, Responsabile per l’Innovazione di Ifad , l’agenzia delle Nazioni Unite che si occupa dello sviluppo agricolo, intervenendo all’European Innovation for Sustainability Summit a Roma. “Eiis e Ifad sono anche partner per l’Ifad ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 18 aprile 2023) “e Ifad collaborano già da tempo in capacity building e skills development. Quest’anno, per esempio abbiamo lanciato insieme il Food and Sustainability Course dove esperti dell’Ifad danno il loro contributo al curriculum del corso. In più abbiamo co-creato l’Innovation Challenge a cui partecipano gli studenti del corso. Ilper noi è un’perquestatra Ifad e. Venerdi 21 aprile partecipiamo anche al panel ‘Il benessere dell’uomo e del pianeta‘”. Ad affermarlo è Gladys H. Morales, Responsabile per l’Innovazione di Ifad , l’agenzia delle Nazioni Unite che si occupa dello sviluppo agricolo, intervenendo all’European Innovation for Sustainabilitya Roma. “e Ifad sono anche partner per l’Ifad ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : ?? #Ucraina, ultime notizie. #Putin ha chiesto ai militari la loro opinione sulla situazione militare nelle zone di… - Agenzia_Ansa : La Germania, come da programma, ha chiuso le ultime tre centrali nucleari ancora in funzione: Isar 2 (sud-est), Nec… - Agenzia_Ansa : Un giovane italiano su 4 tra i 15 e i 29 anni (poco meno del 25%) è a rischio povertà: è quanto emerge dalle ultime… - fabiocavagnera : UN SOLO DUBBIO PER NAPOLI «L'infermeria della squadra di Ettore Messina è finalmente vuota, visto anche il sospiro… - Nonnadinano : RT @mrcllznn: Ucraina, ultime notizie. Lavrov: Mosca vuole porre fine al conflitto il prima possibile - Il Sole 24 ORE -