Ultime Notizie – su Taiwan “calunnie e diffamazioni”

Pechino punta il dito contro i ministri degli Esteri del G7 accusati di "calunniare" e "diffamare" il gigante asiatico con le critiche alla politica cinese su Taiwan e le "ampie richieste" sul Mar cinese meridionale. Per il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Wang Wenbin, la "riunione dei ministri degli Esteri del G7 ignora la solenne posizione della Cina e i fatti obiettivi". "Interferisce in modo flagrante negli affari interni della Cina, che calunnia e diffama in maniera malevola", ha poi aggiunto. Così, Wang ha rivelato che Pechino ha presentato una denuncia "ferma" al Giappone, Paese che ha ospitato l'incontro, e ha ribadito che Taiwan "è una parte sacra e inalienabile del territorio cinese". "Il principio 'una sola Cina' è il perno su cui impostare il mantenimento della pace e la stabilità nello Stretto di ...

