Ultime Notizie – Scontri Sudan | tregua di 24 ore per evacuare feriti e civili

Il gruppo paramilitare delle Forze di supporto rapido (Rsf) ha annunciato una tregua di 24 ore per garantire il passaggio sicuro dei civili e l'evacuazione delle persone rimaste ferite nei tre giorni di scontri in Sudan. Lo ha scritto su Twitter il generale Mohamed Hamdan Daglo, vicepresidente del Consiglio per la sovranità di transizione del Sudan e comandante delle forze di supporto rapido. L'armistizio è stato annunciato a seguito di un colloquio con il Segretario di Stato americano Antony Blinken e gli appelli rivolti da altre nazioni che hanno chiesto un cessate il fuoco temporaneo in Sudan.

