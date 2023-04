Ultime Notizie – Roma-Feyenoord, Dybala si allena in gruppo: come sta (Di martedì 18 aprile 2023) L’attaccante del Roma Paulo Dybala si è allenato insieme al resto del gruppo a Trigoria, in vista della sfida di giovedì all’Olimpico contro il Feyenoord, ritorno dei quarti di finale di Europa League. Ci sono possibilità che l’argentino possa partire dal primo minuto. Ieri l’ex juventino aveva invece proseguito con la fisioterapia, per smaltire l’affaticamento all’adduttore destro rimediato nella partita d’andata contro gli olandesi. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 18 aprile 2023) L’attaccante delPaulosi èto insieme al resto dela Trigoria, in vista della sfida di giovedì all’Olimpico contro il, ritorno dei quarti di finale di Europa League. Ci sono possibilità che l’argentino possa partire dal primo minuto. Ieri l’ex juventino aveva invece proseguito con la fisioterapia, per smaltire l’affaticamento all’adduttore destro rimediato nella partita d’andata contro gli olandesi. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

