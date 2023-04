Ultime Notizie Roma del 18-04-2023 ore 18:10 (Di martedì 18 aprile 2023) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno ancora Ester primo piano la Russia bombarda cazzo nell’attacco che accentrato obiettivi civili arriva dopo che oggi il Cremlino ha diffuso le immagini di Putin in visita nella regione immagini che non sono datate il presidente russo è tornato nel territorio cliniche Mosca considera inizia la Russia prima della prevista controffensiva Ucraina arrivato in elicottero ha fatto tappa quartier generale delle truppe russe di cartone poi ha raggiunto il quadro generale della Guardia Nazionale nell’auto chiamata Repubblica di lugansk è il primo viaggio nella regione secondo quanto riporta il The Guardian ai leader occidentali sono preparati al fatto che Putin è pronta usare ogni mezzo per mantenere il controllo dei territori occupati in più diplomatici britannici ad Erice dei ministri degli ... Leggi su romadailynews (Di martedì 18 aprile 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno ancora Ester primo piano la Russia bombarda cazzo nell’attacco che accentrato obiettivi civili arriva dopo che oggi il Cremlino ha diffuso le immagini di Putin in visita nella regione immagini che non sono datate il presidente russo è tornato nel territorio cliniche Mosca considera inizia la Russia prima della prevista controffensiva Ucraina arrivato in elicottero ha fatto tappa quartier generale delle truppe russe di cartone poi ha raggiunto il quadro generale della Guardia Nazionale nell’auto chiamata Repubblica di lugansk è il primo viaggio nella regione secondo quanto riporta il The Guardian ai leader occidentali sono preparati al fatto che Putin è pronta usare ogni mezzo per mantenere il controllo dei territori occupati in più diplomatici britannici ad Erice dei ministri degli ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : ?? #Ucraina, ultime notizie. #Putin ha chiesto ai militari la loro opinione sulla situazione militare nelle zone di… - Agenzia_Ansa : La Germania, come da programma, ha chiuso le ultime tre centrali nucleari ancora in funzione: Isar 2 (sud-est), Nec… - Agenzia_Ansa : Un giovane italiano su 4 tra i 15 e i 29 anni (poco meno del 25%) è a rischio povertà: è quanto emerge dalle ultime… - CorriereCitta : “Ecco come le borseggiatrici mi hanno rubato il cellulare”, ancora furti all’interno della Metro A - periodicodaily : Nizza vs Basilea – probabili formazioni e ultime notizie -