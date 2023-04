Ultime Notizie Roma del 18-04-2023 ore 17:10 (Di martedì 18 aprile 2023) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno conflitto in Ucraina l’esercito Russo ha bombardato la zona del mercato nel centro di Carson sei civili sono rimasti feriti Ma te che arriva dopo che il Cremlino ha risuonato la visita del presidente Vladimir Putin e al quartier generale Russo le regioni di canzone l’Ucraina meridionale nelle Ultime 24 ore secondo l’esercito di chi è che le truppe russe hanno attaccato per 57 volte il territorio regionale con artiglieria droni e aviazione torniamo in della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni Oggi ha fatto visita alla fiera di Milano per l’inaugurazione del salone del mobile raccoglie la Maria parola presidente del salone e Claudio feltrin presidente di federlegnoarredo il salone del mobile una vetrina d’eccellenza italiana nel ... Leggi su romadailynews (Di martedì 18 aprile 2023)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno conflitto in Ucraina l’esercito Russo ha bombardato la zona del mercato nel centro di Carson sei civili sono rimasti feriti Ma te che arriva dopo che il Cremlino ha risuonato la visita del presidente Vladimir Putin e al quartier generale Russo le regioni di canzone l’Ucraina meridionale nelle24 ore secondo l’esercito di chi è che le truppe russe hanno attaccato per 57 volte il territorio regionale con artiglieria droni e aviazione torniamo in della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni Oggi ha fatto visita alla fiera di Milano per l’inaugurazione del salone del mobile raccoglie la Maria parola presidente del salone e Claudio feltrin presidente di federlegnoarredo il salone del mobile una vetrina d’eccellenza italiana nel ...

