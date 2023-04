Ultime Notizie – Ricavi MD crescono dell’11% superando i 3,4 mld euro di fatturato (Di martedì 18 aprile 2023) MD S.p.a., la terza catena di discount per fatturato in Italia e seconda a capitale italiano con 800 punti vendita sul territorio, ha chiuso il 2022 con Ricavi in crescita dell’11% superando i 3,4 miliardi di euro di fatturato. Sale il patrimonio netto a 513 milioni di euro (+10,40% rispetto al 2021) mentre l’Ebitda margin normalizzato, si attesta a 202,17 milioni di euro (6,07%) e l’utile netto tocca i 72,4 milioni di euro (2,7%). Secondo l’ultima edizione dell’osservatorio sulla gdo italiana e internazionale realizzato dall’area studi Mediobanca, Md si conferma campione di crescita nel settore tra il 2017 e il 2021 grazie a un incremento medio annuo quasi a doppia cifra: +9,7%. “Questi risultati -commenta Patrizio Podini, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 18 aprile 2023) MD S.p.a., la terza catena di discount perin Italia e seconda a capitale italiano con 800 punti vendita sul territorio, ha chiuso il 2022 conin crescitai 3,4 miliardi didi. Sale il patrimonio netto a 513 milioni di(+10,40% rispetto al 2021) mentre l’Ebitda margin normalizzato, si attesta a 202,17 milioni di(6,07%) e l’utile netto tocca i 72,4 milioni di(2,7%). Secondo l’ultima edizione dell’osservatorio sulla gdo italiana e internazionale realizzato dall’area studi Mediobanca, Md si conferma campione di crescita nel settore tra il 2017 e il 2021 grazie a un incremento medio annuo quasi a doppia cifra: +9,7%. “Questi risultati -commenta Patrizio Podini, ...

