Ultime Notizie – “Protocollo con Inail darà a professionisti giusto rilievo” (Di martedì 18 aprile 2023) Il vicepresidente Aepi ha sottolineato che : “L’accordo prevede, per tutti i professionisti, un’apertura al dialogo con l’ente, una semplificazione con un focus specifico sui processi digitali, così come è previsto nel Protocollo per le imprese” “Il Protocollo tra Aepi e Inail darà ai professionisti il giusto rilievo, mi riferisco in special modo a quelli ex legge 4/2013. Un’azione che Aepi aveva già realizzato, tempo fa, con il ministro Brunetta per i Rapporti con la Pubblica amministrazione. L’accordo prevede, per tutti i professionisti, un’apertura al dialogo con l’ente, una semplificazione con un focus specifico sui processi digitali, così come è previsto nel Protocollo per le imprese”. A dirlo Celestino ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 18 aprile 2023) Il vicepresidente Aepi ha sottolineato che : “L’accordo prevede, per tutti i, un’apertura al dialogo con l’ente, una semplificazione con un focus specifico sui processi digitali, così come è previsto nelper le imprese” “Iltra Aepi eaiil, mi riferisco in special modo a quelli ex legge 4/2013. Un’azione che Aepi aveva già realizzato, tempo fa, con il ministro Brunetta per i Rapporti con la Pubblica amministrazione. L’accordo prevede, per tutti i, un’apertura al dialogo con l’ente, una semplificazione con un focus specifico sui processi digitali, così come è previsto nelper le imprese”. A dirlo Celestino ...

