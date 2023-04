Ultime Notizie – “Ponte Messina opera immediatamente cantierabile” (Di martedì 18 aprile 2023) Un’opera infrastrutturale strategica, immediatamente cantierabile e volano di crescita economica, assegnata al termine di un lungo processo di gara internazionale, che rende possibile la creazione di uno dei più vasti sistemi metropolitani del Mediterraneo, motivando sia lo sviluppo della rete ferroviaria in Sicilia, sia la realizzazione dell’asse ferroviario alta velocità/alta capacità Salerno-Reggio Calabria-Messina-Palermo. È quanto sottolineato oggi dal Direttore Ingegneria Webuild Michele Longo, nel corso di una audizione parlamentare presso le Commissioni Riunite VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) in merito alla realizzazione del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria. “Il Ponte sullo Stretto di Messina – sottolinea – ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 18 aprile 2023) Un’infrastrutturale strategica,e volano di crescita economica, assegnata al termine di un lungo processo di gara internazionale, che rende possibile la creazione di uno dei più vasti sistemi metropolitani del Mediterraneo, motivando sia lo sviluppo della rete ferroviaria in Sicilia, sia la realizzazione dell’asse ferroviario alta velocità/alta capacità Salerno-Reggio Calabria--Palermo. È quanto sottolineato oggi dal Direttore Ingegneria Webuild Michele Longo, nel corso di una audizione parlamentare presso le Commissioni Riunite VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) in merito alla realizzazione del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria. “Ilsullo Stretto di– sottolinea – ...

