Ultime Notizie – “Paese può tornare a sognare” (Di martedì 18 aprile 2023) “Il Paese può tornare anche a sognare perché un Paese che non sogna è un Paese senza idee e in un Paese senza idee la politica diventa debole e non può intraprendere un percorso di rilancio”. A dirlo Mino Dinoi, presidente Aepi, intervenendo all’incontro ‘Dopo sei mesi quale impatto dell’Esecutivo sulle imprese?. “Dalla cassa integrazione alla semplificazione della macchina amministrativa – sottolinea – abbiamo visto che siamo indietro rispetto agli altri Paesi”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 18 aprile 2023) “Ilpuòanche aperché unche non sogna è unsenza idee e in unsenza idee la politica diventa debole e non può intraprendere un percorso di rilancio”. A dirlo Mino Dinoi, presidente Aepi, intervenendo all’incontro ‘Dopo sei mesi quale impatto dell’Esecutivo sulle imprese?. “Dalla cassa integrazione alla semplificazione della macchina amministrativa – sottolinea – abbiamo visto che siamo indietro rispetto agli altri Paesi”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : ?? #Ucraina, ultime notizie. #Putin ha chiesto ai militari la loro opinione sulla situazione militare nelle zone di… - Agenzia_Ansa : La Germania, come da programma, ha chiuso le ultime tre centrali nucleari ancora in funzione: Isar 2 (sud-est), Nec… - Agenzia_Ansa : Un giovane italiano su 4 tra i 15 e i 29 anni (poco meno del 25%) è a rischio povertà: è quanto emerge dalle ultime… - sardanews : NOTIZIE IN SARDEGNA: Coronavirus: 36 nuovi contagiati nelle ultime 24 ore in Sardegna, nessun decesso - Leggi tutto… - Fantacalcio : Spezia, le ultime su Zurkowski e Holm -