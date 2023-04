Ultime Notizie – “Non risolvono problema mancanza lavoratori” (Di martedì 18 aprile 2023) “Abbiamo sempre più persone da mantenere e sempre meno persone che lavorano, al di là della valutazione però questo problema si risolve in vari modi. E il modo sul quale lavora il governo non è risolverlo con i migranti ma risolverlo con quella grande riserva inutilizzata che è il lavoro femminile”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni a margine della dell’inaugurazione dell’edizione 2023 del Salone del Mobile, alla fiera di Milano a Rho: “Sono stata qua a tante edizioni e non potevo mancare alla mia prima edizione da presidente del Consiglio”, ha detto prima del taglio del nastro, sottolineando che “non è solo una vetrina straordinaria della eccellenza italianaa livello internazionale, ma perché in questo evento sono raccolti alcuni filoni strategici sui quali questo governo intende lavorare. Punto primo il mondo delle imprese, che sono le uniche vere creatrice di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 18 aprile 2023) “Abbiamo sempre più persone da mantenere e sempre meno persone che lavorano, al di là della valutazione però questosi risolve in vari modi. E il modo sul quale lavora il governo non è risolverlo con i migranti ma risolverlo con quella grande riserva inutilizzata che è il lavoro femminile”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni a margine della dell’inaugurazione dell’edizione 2023 del Salone del Mobile, alla fiera di Milano a Rho: “Sono stata qua a tante edizioni e non potevo mancare alla mia prima edizione da presidente del Consiglio”, ha detto prima del taglio del nastro, sottolineando che “non è solo una vetrina straordinaria della eccellenza italianaa livello internazionale, ma perché in questo evento sono raccolti alcuni filoni strategici sui quali questo governo intende lavorare. Punto primo il mondo delle imprese, che sono le uniche vere creatrice di ...

