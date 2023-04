Ultime Notizie – Morta la mamma di Paolo Brosio, Anna Marcacci aveva 102 anni (Di martedì 18 aprile 2023) Anna Marcacci, mamma del giornalista Paolo Brosio, è Morta la scorsa notte nella clinica San Camillo di Forte dei Marmi (Lucca). Lo scorso 7 aprile scorso aveva compiuto 102 anni. La mamma di Paolo Brosio era diventata a sua volta un personaggio, apparendo al fianco del figlio nel programma “Quelli che il calcio” su Rai 2 e registrando con lui anche degli spot pubblicitari. Nata a Marina di Pisa, da molti anni Anna Marcacci viveva a Forte dei Marmi con il figlio Paolo. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 18 aprile 2023)del giornalista, èla scorsa notte nella clinica San Camillo di Forte dei Marmi (Lucca). Lo scorso 7 aprile scorsocompiuto 102. Ladiera diventata a sua volta un personaggio, apparendo al fianco del figlio nel programma “Quelli che il calcio” su Rai 2 e registrando con lui anche degli spot pubblicitari. Nata a Marina di Pisa, da moltiviveva a Forte dei Marmi con il figlio. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

