Ultime Notizie – Migranti, Lollobrigida e il rischio “sostituzione etnica”: ira Pd (Di martedì 18 aprile 2023) “Non possiamo arrenderci all’idea della sostituzione etnica: gli italiani fanno meno figli e li sostituiamo con qualcun altro. Non è quella la strada”. A dirlo, scatenando l’ira della segretaria Pd Schlein e degli esponenti dem, è stato oggi il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida intervenendo al decimo congresso della Cisal parlando della crisi in cui versa l’Italia a proposito della “denatalità”, del “calo demografico” e della questione dei Migranti. Per il ministro, infatti, “le nascite non si incentivano convincendo le persone a passare più tempo a casa”, il modo “è costruire un welfare che permetta di lavorare ed avere una famiglia, il modo è sostenere le giovani coppie a trovare un’occupazione, il modo è mettere in condizione tutti di leggere un dato che vede la ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 18 aprile 2023) “Non possiamo arrenderci all’idea della: gli italiani fanno meno figli e li sostituiamo con qualcun altro. Non è quella la strada”. A dirlo, scatenando l’ira della segretaria Pd Schlein e degli esponenti dem, è stato oggi il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare Francescointervenendo al decimo congresso della Cisal parlando della crisi in cui versa l’Italia a proposito della “denatalità”, del “calo demografico” e della questione dei. Per il ministro, infatti, “le nascite non si incentivano convincendo le persone a passare più tempo a casa”, il modo “è costruire un welfare che permetta di lavorare ed avere una famiglia, il modo è sostenere le giovani coppie a trovare un’occupazione, il modo è mettere in condizione tutti di leggere un dato che vede la ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : ?? #Ucraina, ultime notizie. #Putin ha chiesto ai militari la loro opinione sulla situazione militare nelle zone di… - Agenzia_Ansa : La Germania, come da programma, ha chiuso le ultime tre centrali nucleari ancora in funzione: Isar 2 (sud-est), Nec… - Agenzia_Ansa : Un giovane italiano su 4 tra i 15 e i 29 anni (poco meno del 25%) è a rischio povertà: è quanto emerge dalle ultime… - sardanews : NOTIZIE IN SARDEGNA: Coronavirus: 36 nuovi contagiati nelle ultime 24 ore in Sardegna, nessun decesso - Leggi tutto… - Fantacalcio : Spezia, le ultime su Zurkowski e Holm -