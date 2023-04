Ultime Notizie – “Metaverso prossima evoluzione di internet” (Di martedì 18 aprile 2023) “Per noi il Metaverso è un grosso investimento sul futuro: sarà la prossima evoluzione di internet. Per accedere ai servizi infatti si utilizzerà il Metaverso e non si farà nulla di diverso (si continuerà ad acquistare online a relazionarsi con le persone ecc), solo che lo si farà in una realtà diversa”. Queste le parole di Luca Colombo, Country Director Italy di Meta, intervenuto a conclusione dell’evento “Dalle Smart City alle Senseable City”, tenutosi a Palazzo Lombardia a Milano e organizzato da Fnm, il principale Gruppo integrato nella mobilità sostenibile in Lombardia, introducendo il concetto di Metaverso nel prossimo futuro. La tecnologia ha subito una vera e propria metamorfosi in 10 anni, passando da un marginale utilizzo di internet tramite pc ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 18 aprile 2023) “Per noi ilè un grosso investimento sul futuro: sarà ladi. Per accedere ai servizi infatti si utilizzerà ile non si farà nulla di diverso (si continuerà ad acquistare online a relazionarsi con le persone ecc), solo che lo si farà in una realtà diversa”. Queste le parole di Luca Colombo, Country Director Italy di Meta, intervenuto a conclusione dell’evento “Dalle Smart City alle Senseable City”, tenutosi a Palazzo Lombardia a Milano e organizzato da Fnm, il principale Gruppo integrato nella mobilità sostenibile in Lombardia, introducendo il concetto dinel prossimo futuro. La tecnologia ha subito una vera e propria metamorfosi in 10 anni, passando da un marginale utilizzo ditramite pc ...

