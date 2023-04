Ultime Notizie – Mattarella, ‘grazie a sorelle Bucci, rincuorano tanti giovani a Marcia Vivi’** (Di martedì 18 aprile 2023) “Rincuora vedere che migliaia di ragazze e ragazzi danno vita ogni anno a questa Marcia. Quest’anno ci accompagnano in questa esperienza indimenticabile due sorelle italiane sopravvissute agli orrori di Birkenau, Tatiana e Andra Bucci: con loro giovani studenti del mio Paese. A Tatiana e Andra va il ringraziamento di noi tutti”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in visita ad Auschwitz-Birkenau, al termine della Marcia dei Vivi, appuntamento che si svolge ogni anno per celebrare le vittime della Shoah. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 18 aprile 2023) “Rincuora vedere che migliaia di ragazze e ragazzi danno vita ogni anno a questa. Quest’anno ci accompagnano in questa esperienza indimenticabile dueitaliane sopravvissute agli orrori di Birkenau, Tatiana e Andra: con lorostudenti del mio Paese. A Tatiana e Andra va il ringraziamento di noi tutti”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, in visita ad Auschwitz-Birkenau, al termine delladei Vivi, appuntamento che si svolge ogni anno per celebrare le vittime della Shoah. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

