Ultime Notizie – Julia Ituma, a Milano i funerali della pallavolista: commozione e lacrime (Di martedì 18 aprile 2023) commozione e lacrime oggi ai funerali di Julia Ituma, la giovane pallavolista morta giovedì scorso a Istanbul, in Turchia, ad appena 18 anni. Le esequie sono state celebrate dal parroco, don Ivan Bellini, nella chiesa di San Filippo Neri alla Bovisasca. Presenti le compagne dell’Igor Volley Novara, quelle che avevano giocato con lei nelle squadre precedenti, oltre a tanti amici, ai tifosi del Novara e ai parenti. Alla cerimonia anche il ministro dello Sport, Andrea Abodi. L’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, ha inviato un messaggio, letto all’inizio della messa, per “esprimere la mia vicinanza e la mia condivisione in questo momento di strazio e di smarrimento che i familiari, le amiche e gli amici, e tutta la comunità vivono per ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 18 aprile 2023)oggi aidi, la giovanemorta giovedì scorso a Istanbul, in Turchia, ad appena 18 anni. Le esequie sono state celebrate dal parroco, don Ivan Bellini, nella chiesa di San Filippo Neri alla Bovisasca. Presenti le compagne dell’Igor Volley Novara, quelle che avevano giocato con lei nelle squadre precedenti, oltre a tanti amici, ai tifosi del Novara e ai parenti. Alla cerimonia anche il ministro dello Sport, Andrea Abodi. L’arcivescovo di, monsignor Mario Delpini, ha inviato un messaggio, letto all’iniziomessa, per “esprimere la mia vicinanza e la mia condivisione in questo momento di strazio e di smarrimento che i familiari, le amiche e gli amici, e tutta la comunità vivono per ...

