Ultime Notizie – Isola dei famosi 2023 | “i normodotati” e la gaffe di Ilary Blasi- Video

gaffe di Ilary Blasi durante la prima puntata dell'Isola dei famosi 2023. La conduttrice invita i naufraghi a mostrare da subito il proprio carattere e aggiunge: "A me i normodotati non piacciono". Si rende subito conto dell'errore e scoppia quindi a ridere. "Non i normodotati, i normotipo", dice correggendosi mentre gli opinionisti Enrico Papi e Vladimir Luxuria erano già intervenuti in suo aiuto.

