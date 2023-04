Ultime Notizie – insolvenze globali +21% nel 2023 | +4% nel 2024

(Di martedì 18 aprile 2023) Allianz Trade pubblica il report globale sulleaziendali e ridefinisce le proprie previsioni per ile il. Secondo il principale assicuratore di crediti commerciali al mondo, dopo un lieve rimbalzo nel 2022 (+2%), lesono destinate a salire del 21% nele del 4% nel. Come si spiega tale aumento? Si rischia di ritornare velocemente ai livelli pre-pandemia? L’aumento delleaziendali sta accelerando e nei prossimi due anni il Global insolvency index di Allianz Trade dovrebbe continuare a crescere. Tuttavia, questa impennata potrebbe comunque far rimanere l’indice al di sotto dei livelli didel 2019: secondo Allianz Trade, infatti, le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : La Germania, come da programma, ha chiuso le ultime tre centrali nucleari ancora in funzione: Isar 2 (sud-est), Nec… - sole24ore : ?? #Ucraina, ultime notizie. #Putin ha chiesto ai militari la loro opinione sulla situazione militare nelle zone di… - Agenzia_Ansa : Un giovane italiano su 4 tra i 15 e i 29 anni (poco meno del 25%) è a rischio povertà: è quanto emerge dalle ultime… - Milannews24_com : Clamorosa esclusione dalla #Champions? - rapisardandrea1 : Pitbull sbrana cagnolino e aggredisce il suo padrone a Nettuno -

Ottimedal mondo crypto in Europa: dopo anni di attesa, finalmente è stato redatto il testo ... Se, invece, saranno creati token legati ad aziende , quest'avranno l'obbligo di ottenere i ...In relazione alledi stampa sull'incidente che domenica scorsa ha visto coinvolto Ciro Immobile - che parlano di un semaforo che 'non funzionava, c'erano delle anomalie evidenti che riguardavano le ...Una novità di cui stanno parlando tutti nelleore e a cui bisogna fare parecchia attenzione. Gli automobilisti che provano a circolare nel centro della città di Londra con la propria auto infatti potrebbero rischiare di prendere una multa ...

Ucraina, ultime notizie. Bombe russe sul mercato di Kherson dopo la visita di Putin. Confermato ... Il Sole 24 ORE

Infatti, i termini per la presentazione di proposte dell'azienda sono scaduti lo scorso venerdì. Stando agli ultimi aggiornamenti, in ballo ci sarebbero la startup italiana H2 Energy con Mitsubishi e ...Dopo il pareggio col Milan, il Bologna si prepara ad affrontare l'Hellas Verona nell'anticipo della 31esima giornata del campionato di Serie A. Una sfida che gli uomini di Thiago Motta non vogliono ...