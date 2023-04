Ultime Notizie – “Figli arcobaleno meglio di quelli con famiglie tradizionali” (Di martedì 18 aprile 2023) I Figli delle coppie arcobaleno “sono meglio di quelli ‘conformi’, sono più resilienti e mostrano meno problemi comportamentali rispetto alla norma”. E’ la conclusione a cui arrivano Laura Porzio Giusto e Nicola Carone in ‘Different Thougts – Riflessioni su sessualità e genere’, volume a cura di Valeria Condino, Alex Fortunato e Leonardo Spanò e primo numero di Multiversi, la collana digitale che il Centro psicoanalitico di Roma dedica alle sfide del mondo contemporaneo. “Figlie e Figli di coppie omogenitoriali – scrivono Laura Porzio Giusto e Nicola Carone – mostrano buone capacità di adattamento, con problemi comportamentali inferiori rispetto alla norma. Fattori protettivi che possono concorrere a spiegare tali qualità resilienti sono un ambiente familiare amorevole e protettivo, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 18 aprile 2023) Idelle coppie“sonodi‘conformi’, sono più resilienti e mostrano meno problemi comportamentali rispetto alla norma”. E’ la conclusione a cui arrivano Laura Porzio Giusto e Nicola Carone in ‘Different Thougts – Riflessioni su sessualità e genere’, volume a cura di Valeria Condino, Alex Fortunato e Leonardo Spanò e primo numero di Multiversi, la collana digitale che il Centro psicoanalitico di Roma dedica alle sfide del mondo contemporaneo. “e edi coppie omogenitoriali – scrivono Laura Porzio Giusto e Nicola Carone – mostrano buone capacità di adattamento, con problemi comportamentali inferiori rispetto alla norma. Fattori protettivi che possono concorrere a spiegare tali qualità resilienti sono un ambiente familiare amorevole e protettivo, ...

