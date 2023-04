Ultime Notizie – “E’ già in campagna elettorale per le europee” (Di martedì 18 aprile 2023) La riforma delle pensioni continua a far discutere. Mettendo contro, in questo caso, il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon e il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico. L’esponente leghista, durante un convegno organizzato da Aepi, Associazioni europee di professionisti e imprese, per la firma di un protocollo sulla sicurezza del lavoro con l’Inail, replica all’intervista a La Stampa in cui Tridico ha parlato della sostenibilità del sistema previdenziale, evidenziando la necessità di attingere al bacino dei migranti e anche che cambiare la legge Fornero peggiorerebbe ancora di più il quadro. Superare la legge Fornero è uno degli obiettivi dichiarati del governo e, in particolare, della Lega. Proprio per questo, Durigon si concede una risposta piuttosto netta. Prima osserva: “Ho letto l’intervista del presidente dell’Inps, che dovrebbe gestire e non fare ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 18 aprile 2023) La riforma delle pensioni continua a far discutere. Mettendo contro, in questo caso, il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon e il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico. L’esponente leghista, durante un convegno organizzato da Aepi, Associazionidi professionisti e imprese, per la firma di un protocollo sulla sicurezza del lavoro con l’Inail, replica all’intervista a La Stampa in cui Tridico ha parlato della sostenibilità del sistema previdenziale, evidenziando la necessità di attingere al bacino dei migranti e anche che cambiare la legge Fornero peggiorerebbe ancora di più il quadro. Superare la legge Fornero è uno degli obiettivi dichiarati del governo e, in particolare, della Lega. Proprio per questo, Durigon si concede una risposta piuttosto netta. Prima osserva: “Ho letto l’intervista del presidente dell’Inps, che dovrebbe gestire e non fare ...

