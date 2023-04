Ultime Notizie – Droni, 5G e Ia, al centro del Fucino di Telespazio concluso progetto S-Edge (Di martedì 18 aprile 2023) Sviluppata una piattaforma per il monitoraggio del territorio a supporto delle attività delle forze dell’ordine attraverso l’uso di Droni, 5G, tecnologie satellitari e di intelligenza artificiale. Telespazio, una joint venture tra Leonardo (67%) e Thales (33%), ha ospitato presso il centro spaziale del Fucino l’evento conclusivo del progetto S-Edge (Satellite, Drones and 5G for Law Enforcement Applications), cofinanziato dall’Agenzia Spaziale Europea (Esa) con l’obiettivo di sviluppare servizi di supporto alle forze dell’ordine attraverso l’uso di Droni, connettività 5G, tecnologie satellitari e intelligenza artificiale. Il progetto, guidato da Telespazio in collaborazione con Politecnico di Torino, Adpm Drones, e-Geos, Tim e Seikey, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 18 aprile 2023) Sviluppata una piattaforma per il monitoraggio del territorio a supporto delle attività delle forze dell’ordine attraverso l’uso di, 5G, tecnologie satellitari e di intelligenza artificiale., una joint venture tra Leonardo (67%) e Thales (33%), ha ospitato presso ilspaziale dell’evento conclusivo delS-(Satellite, Drones and 5G for Law Enforcement Applications), cofinanziato dall’Agenzia Spaziale Europea (Esa) con l’obiettivo di sviluppare servizi di supporto alle forze dell’ordine attraverso l’uso di, connettività 5G, tecnologie satellitari e intelligenza artificiale. Il, guidato dain collaborazione con Politecnico di Torino, Adpm Drones, e-Geos, Tim e Seikey, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : ?? #Ucraina, ultime notizie. #Putin ha chiesto ai militari la loro opinione sulla situazione militare nelle zone di… - Agenzia_Ansa : La Germania, come da programma, ha chiuso le ultime tre centrali nucleari ancora in funzione: Isar 2 (sud-est), Nec… - Agenzia_Ansa : Un giovane italiano su 4 tra i 15 e i 29 anni (poco meno del 25%) è a rischio povertà: è quanto emerge dalle ultime… - CorriereCitta : Accoltellamento alla Sagra del Carciofo di Sezze, tornano in libertà i due aggressori - stespositovl : #UCL | Ready to @sscnapoli-@acmilan Ci sono notti fatte per sognare. #ForzaNapoliSempre #TuttoPerLei -