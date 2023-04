Ultime Notizie – “Dopo tanto dolore è in pace” (Di martedì 18 aprile 2023) “Dopo tanto, tanto dolore, il nostro meraviglioso Arrigo è finalmente in pace. La famiglia chiede silenzio”. Con queste parole, pubblicate sui profili social del cantautore, Roberto Vecchioni annuncia la triste notizia della morte del figlio Arrigo. Arrigo era il secondo dei quattro figli di Vecchioni, il primo avuto dalla seconda moglie Daria Colombo. Dal suo primo matrimonio con Irene Brozzi, ha avuto la sua primogenita Francesca. Successivamente, nel 1981, ha sposato Daria Colombo, dalla quale ha avuto altri tre figli: Arrigo, Carolina ed Edoardo. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 18 aprile 2023) “, il nostro meraviglioso Arrigo è finalmente in. La famiglia chiede silenzio”. Con queste parole, pubblicate sui profili social del cantautore, Roberto Vecchioni annuncia la triste notizia della morte del figlio Arrigo. Arrigo era il secondo dei quattro figli di Vecchioni, il primo avuto dalla seconda moglie Daria Colombo. Dal suo primo matrimonio con Irene Brozzi, ha avuto la sua primogenita Francesca. Successivamente, nel 1981, ha sposato Daria Colombo, dalla quale ha avuto altri tre figli: Arrigo, Carolina ed Edoardo. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

