Ultime Notizie – Cina "disposta a mediare tra Israele e Palestina" (Di martedì 18 aprile 2023) La Cina è disposta a fare da mediatore tra israeliani e palestinesi per risolvere il conflitto in Medio Oriente. Ad annunciarlo è stato il ministro degli Esteri cinese, Qin Gang, nel corso di due colloqui telefonici avuti con gli omologhi israeliano e palestinese, rispettivamente Eli Cohen e Riad al Maliki. Nel corso dei colloqui, riferisce l'agenzia Xinhua, Qin ha chiesto ai suoi interlocutori di "dar prova di coraggio politico e riprendere i colloqui di pace" e ha assicurato la disponibilità del suo paese a mediare. "Crediamo che la chiave per risolvere il problema israelo-palestinese risieda nel sostenere il concetto di sicurezza comune. La Cina non persegue interessi personali e spera solo che Israele e Palestina possano coesistere pacificamente e garantire la pace e la ...

