Ultime Notizie – Catania | accoltellata all’addome | 24enne in prognosi riservata

A Belpasso, nel catanese, una 24enne è stata ferita con diversi colpi di arma da taglio all'addome nella sua abitazione. L'aggressione, secondo una prima ricostruzione, sarebbe avvenuta la notte scorsa al culmine di una lite. La donna è stata trasportata in ospedale ed è ricoverata con la prognosi riservata nel reparto di Rianimazione. L'ipotesi privilegiata è che il ferimento sia maturato nell'ambito della sfera personale della vittima. Sull'accaduto indagano i carabinieri.

