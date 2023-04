Ultime Notizie – Caso Artem Uss, allarme braccialetto scattò spesso per malfunzionamenti (Di martedì 18 aprile 2023) L’allarme del braccialetto elettronico di Artem Uss è scattato per “alcune decine di volte” a causa di un malfunzionamento – “sono stati esclusi tentativi di evasione” – nel periodo in cui l’imprenditore russo era agli arresti domiciliari (2 dicembre -22 marzo) nella sua abitazione a Basiglio, alle porte di Milano. E’ quanto emerge nell’inchiesta sulla fuga dell’uomo d’affari, avvenuta il 22 marzo scorso all’indomani del sì all’estradizione della corte d’appello di Milano. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 18 aprile 2023) L’delelettronico diUss è scattato per “alcune decine di volte” a causa di un malfunzionamento – “sono stati esclusi tentativi di evasione” – nel periodo in cui l’imprenditore russo era agli arresti domiciliari (2 dicembre -22 marzo) nella sua abitazione a Basiglio, alle porte di Milano. E’ quanto emerge nell’inchiesta sulla fuga dell’uomo d’affari, avvenuta il 22 marzo scorso all’indomani del sì all’estradizione della corte d’appello di Milano. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

