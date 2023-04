Ultime Notizie – Alfredo Cospito, la difesa: “Incostituzionale pena fissa ergastolo” (Di martedì 18 aprile 2023) “È Incostituzionale la pena fissa dell’ergastolo perché non consente di parametrare la pena al fatto”. Lo ha detto l’avvocato Flavio Rossi Albertini, difensore dell’anarchico Alfredo Cospito, in udienza alla Corte Costituzionale, chiamata a esprimersi sulla possibilità di riconoscere le attenuanti di cui potrebbe beneficiare Cospito nel processo sull’attentato del 2006 alla caserma degli Allievi carabinieri di Fossano, nel cuneese. Una questione posta dalla Corte d’Assise d’Appello di Torino che ha tramesso gli atti alla Consulta. “Il riconoscimento di attenuanti per lieve entità del fatto in relazione al reato di strage per fini politici come contestato ad Alfredo Cospito porterebbe a un vulnus perché potrebbe ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 18 aprile 2023) “Èladell’perché non consente di parametrare laal fatto”. Lo ha detto l’avvocato Flavio Rossi Albertini, difensore dell’anarchico, in udienza alla Corte Costituzionale, chiamata a esprimersi sulla possibilità di riconoscere le attenuanti di cui potrebbe beneficiarenel processo sull’attentato del 2006 alla caserma degli Allievi carabinieri di Fossano, nel cuneese. Una questione posta dalla Corte d’Assise d’Appello di Torino che ha tramesso gli atti alla Consulta. “Il riconoscimento di attenuanti per lieve entità del fatto in relazione al reato di strage per fini politici come contestato adporterebbe a un vulnus perché potrebbe ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : La Germania, come da programma, ha chiuso le ultime tre centrali nucleari ancora in funzione: Isar 2 (sud-est), Nec… - Agenzia_Ansa : Un giovane italiano su 4 tra i 15 e i 29 anni (poco meno del 25%) è a rischio povertà: è quanto emerge dalle ultime… - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. Lula: gli #Usa smettano di incoraggiare la #guerra e inizino a parlare di pace. ??? “L’op… - sole24ore : ?? #Ucraina, ultime notizie. «Bombe sul mercato di #Kherson dopo la visita di #Putin». ?? #Kiev: «A #Bakhmut la batt… - corgiallorosso : #RomaFeyenoord, arbitra #Taylor. Scontri verbali e multe per Mou con l’arbitro inglese -