Ultime Notizie – 20enne uccisa dal proprietario di casa (Di martedì 18 aprile 2023) Dopo il ragazzo afroamericano ferito alla testa a Kansas City per aver suonato alla porta sbagliata, una ragazza bianca di 20 anni è stata uccisa in una località rurale dello stato di New York dopo aver sbagliato indirizzo. E’ successo sabato notte quando Kaylin Gillis, che era in auto con altri amici, è entrata con l’auto nel vialetto di un’abitazione di Hebron, piccola località a nord di Albany. Mentre i giovani, che si erano accorti di essere arrivati all’indirizzo sbagliato, stavano facendo marcia indietro, Kevin Monahan, di 65 anni, è uscito di casa e ha sparato due colpi, colpendo Gillis. Gli amici hanno poi guidato nella vicina cittadina di Salem, chiamando l’ambulanza ma per la 20enne non c’è stato nulla da fare. Mohanes è stato arrestato e accusato di omicidio di secondo grado. Prima di sparare l’uomo non ha lanciato ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 18 aprile 2023) Dopo il ragazzo afroamericano ferito alla testa a Kansas City per aver suonato alla porta sbagliata, una ragazza bianca di 20 anni è statain una località rurale dello stato di New York dopo aver sbagliato indirizzo. E’ successo sabato notte quando Kaylin Gillis, che era in auto con altri amici, è entrata con l’auto nel vialetto di un’abitazione di Hebron, piccola località a nord di Albany. Mentre i giovani, che si erano accorti di essere arrivati all’indirizzo sbagliato, stavano facendo marcia indietro, Kevin Monahan, di 65 anni, è uscito die ha sparato due colpi, colpendo Gillis. Gli amici hanno poi guidato nella vicina cittadina di Salem, chiamando l’ambulanza ma per lanon c’è stato nulla da fare. Mohanes è stato arrestato e accusato di omicidio di secondo grado. Prima di sparare l’uomo non ha lanciato ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : La Germania, come da programma, ha chiuso le ultime tre centrali nucleari ancora in funzione: Isar 2 (sud-est), Nec… - sole24ore : ?? #Ucraina, ultime notizie. #Putin ha chiesto ai militari la loro opinione sulla situazione militare nelle zone di… - Agenzia_Ansa : Un giovane italiano su 4 tra i 15 e i 29 anni (poco meno del 25%) è a rischio povertà: è quanto emerge dalle ultime… - corgiallorosso : #Roma, #Boniek smentisce l’ipotesi di un ritorno come CEO: “Fake news” – FOTO - VesuvioLive : Napoli-Milan, gli azzurri credono nella rimonta. Precedente da sogno nella storia rossonera -