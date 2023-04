Ultima Generazione, nuovo blocco del traffico a Roma: interviene la polizia – Video (Di martedì 18 aprile 2023) (Adnkronos) – Questa mattina, verso le 8.00, nove attivisti di Ultima Generazione hanno interrotto il traffico in viale Tor di Quinto, all’altezza di Ponte Milvio a Roma. I nove, seduti sull’asfalto, reggevano degli striscioni con su scritto ‘NON Paghiamo il fossile’, la campagna di disobbedienza civile nonviolenta promossa da Ultima Generazione. Per tutta la durata dell’azione, spiegano gli attivisti di Ultima Generazione in una nota, “i cittadini hanno discusso con gli automobilisti presenti sulla gravità della situazione climatica corrente e dell’inaccettabilità dell’inazione della politica per mitigarne i danni”. Verso le 08.15, quindi, sul posto sono arrivate le Forze dell’ordine che alle 08.35 hanno spostato gli attivisti dalla strada per poi ... Leggi su italiasera (Di martedì 18 aprile 2023) (Adnkronos) – Questa mattina, verso le 8.00, nove attivisti dihanno interrotto ilin viale Tor di Quinto, all’altezza di Ponte Milvio a. I nove, seduti sull’asfalto, reggevano degli striscioni con su scritto ‘NON Paghiamo il fossile’, la campagna di disobbedienza civile nonviolenta promossa da. Per tutta la durata dell’azione, spiegano gli attivisti diin una nota, “i cittadini hanno discusso con gli automobilisti presenti sulla gravità della situazione climatica corrente e dell’inaccettabilità dell’inazione della politica per mitigarne i danni”. Verso le 08.15, quindi, sul posto sono arrivate le Forze dell’ordine che alle 08.35 hanno spostato gli attivisti dalla strada per poi ...

