Ue - Cina, Weber (Ppe): "Macron ha sbagliato" (Di martedì 18 aprile 2023) "Emmanuel Macron ha detto pubblicamente, in un momento in cui la Cina stava mandando truppe militari sul territorio di Taiwan, che 'Taiwan non e' un nostro problema'. Io sono rimasto scioccato". Cosi' ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 18 aprile 2023) "Emmanuelha detto pubblicamente, in un momento in cui lastava mandando truppe militari sul territorio di Taiwan, che 'Taiwan non e' un nostro problema'. Io sono rimasto scioccato". Cosi' ...

