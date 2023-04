Udine, ma quale effetto-Schlein… De Toni vince e la gela: “Non è merito suo, il Pd resta fermo” (Di martedì 18 aprile 2023) Stamane sui giornali di sinistra è tutto un trionfo di titoli sull’effetto-Schlein che ha spinto il candidato del centrosinistra a vincere a Udine allargando il campo politico dal Pd al M5S. Lei stessa si compiace del grande risultato politico, poi arriva l’intervista al neo sindaco a gelare tutto: “Nessun effetto-Schlein, qui il Pd non ha preso neanche un voto in più…”. Da ridere, se non da piangere. Schlein esulta per la vittoria di De Toni, ma… Alberto De Toni, candidato sostenuto da centrosinistra e Terzo Polo, ieri è diventato il nuovo sindaco di Udine con il 52,85% dei voti, mentre il sindaco uscente Pietro Fontanini, del centrodestra si è fermato al 47,15%. In termini numerici De Toni, sostenuto dalle liste Partito democratico, ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 18 aprile 2023) Stamane sui giornali di sinistra è tutto un trionfo di titoli sull’-Schlein che ha spinto il candidato del centrosinistra are aallargando il campo politico dal Pd al M5S. Lei stessa si compiace del grande risultato politico, poi arriva l’intervista al neo sindaco are tutto: “Nessun-Schlein, qui il Pd non ha preso neanche un voto in più…”. Da ridere, se non da piangere. Schlein esulta per la vittoria di De, ma… Alberto De, candidato sostenuto da centrosinistra e Terzo Polo, ieri è diventato il nuovo sindaco dicon il 52,85% dei voti, mentre il sindaco uscente Pietro Fontanini, del centrodestra si è fermato al 47,15%. In termini numerici De, sostenuto dalle liste Partito democratico, ...

