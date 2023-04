Udine, il neo-sindaco De Toni: c’è emozione, ce la metterò tutta (Di martedì 18 aprile 2023) caption id="attachment 341494" align="alignleft" width="150" Alberto Felice De Toni/captionOggi a Udine l'insediamento ufficiale del nuovo sindaco Alberto Felice De Toni. "C'è un pizzico di emozione, è un onere ma anche un onore - ha dichiarato ai giornalisti -. Sono contento e spero di rispondere a tutte le aspettative che la cittadinanza ha. Non dipenderà solo da me ma anche dalla squadra; io ce la metterò tutta". In merito alla vittoria del ballottaggio, De Toni ha aggiunto: "Molti mi hanno chiesto a livello nazionale se ci sono particolari formule, ho risposto che la formula che abbiamo utilizzato è quella l'extra large: abbiamo messo insieme un grande numero di forze ma non a tavolino, è stato un percorso"."La campagna elettorale è stata lunga ma ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 18 aprile 2023) caption id="attachment 341494" align="alignleft" width="150" Alberto Felice De/captionOggi al'insediamento ufficiale del nuovoAlberto Felice De. "C'è un pizzico di, è un onere ma anche un onore - ha dichiarato ai giornalisti -. Sono contento e spero di rispondere a tutte le aspettative che la cittadinanza ha. Non dipenderà solo da me ma anche dalla squadra; io ce la". In merito alla vittoria del ballottaggio, Deha aggiunto: "Molti mi hanno chiesto a livello nazionale se ci sono particolari formule, ho risposto che la formula che abbiamo utilizzato è quella l'extra large: abbiamo messo insieme un grande numero di forze ma non a tavolino, è stato un percorso"."La campagna elettorale è stata lunga ma ...

