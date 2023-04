Ucraina, Vladimir Putin in visita all’esercito a Cherson e nel Lugansk (Di martedì 18 aprile 2023) Il presidente della Russia Vladimir Putin ha visitato il quartier generale delle forze russe nella regione occupata Ucraina di Cherson. Secondo quanto riferito dal Cremlino, Putin ha avuto un incontro con i militari del gruppo dell’esercito del ‘Dniepr’ e delle forze aerotrasportate che lo hanno aggiornato sulla situazione a Cherson e Zaporizhzhia. Il Cremlino non ha precisato quando è avvenuta la visita, la seconda in una zona occupata dai russi in Ucraina, dopo quella a Mariupol del 19 marzo scorso. Oltre al comando militare a Cherson Putin ha visitato il quartier generale Est della Guardia nazionale nella Repubblica popolare di Lugansk. Il presidente «ha ricevuto i ... Leggi su open.online (Di martedì 18 aprile 2023) Il presidente della Russiahato il quartier generale delle forze russe nella regione occupatadi. Secondo quanto riferito dal Cremlino,ha avuto un incontro con i militari del gruppo dell’esercito del ‘Dniepr’ e delle forze aerotrasportate che lo hanno aggiornato sulla situazione ae Zaporizhzhia. Il Cremlino non ha precisato quando è avvenuta la, la seconda in una zona occupata dai russi in, dopo quella a Mariupol del 19 marzo scorso. Oltre al comando militare ahato il quartier generale Est della Guardia nazionale nella Repubblica popolare di. Il presidente «ha ricevuto i ...

