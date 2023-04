Ucraina: tv russa mostra video di Putin in visita a Kherson e Luhansk (Di martedì 18 aprile 2023) Mosca, 18 apr. (Adnkronos) - La televisione di stato russa ha trasmesso un video che mostra Vladimir Putin in visita al posto di comando delle forze russe nella regione occupata di Kherson. Si vede il presidente russo che arriva in elicottero per ricevere rapporti dai vertici militari sulla guerra, per poi spostarsi al quartier generale della Guardia nazionale russa della regione orientale occupata di Luhansk per ascoltare il rapporto dei comandanti. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 aprile 2023) Mosca, 18 apr. (Adnkronos) - La televisione di statoha trasmesso uncheVladimirinal posto di comando delle forze russe nella regione occupata di. Si vede il presidente russo che arriva in elicottero per ricevere rapporti dai vertici militari sulla guerra, per poi spostarsi al quartier generale della Guardia nazionaledella regione orientale occupata diper ascoltare il rapporto dei comandanti.

