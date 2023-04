Ucraina-Russia, Putin visita militari nel Kherson e a Luhansk (Di martedì 18 aprile 2023) (Adnkronos) – Il presidente russo Vladimir Putin ha visitato il quartier generale delle forze russe nella regione occupata Ucraina di Kherson. Secondo quanto riferito dal Cremlino, Putin ha avuto un incontro con i militari del gruppo dell’esercito del ‘Dniepr’ e delle forze aerotrasportate che lo hanno aggiornato sulla situazione a Kherson e Zaporizhzhia. Il Cremlino non ha precisato quando è avvenuta la visita, la seconda in una zona occupata dai russi in Ucraina, dopo quella a Mariupol del 19 marzo scorso.Oltre al comando militare a Kherson, Putin ha visitato il quartier generale ‘Est’ della Guardia nazionale nella ‘Repubblica popolare di Luhansk’. Come reso noto ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 18 aprile 2023) (Adnkronos) – Il presidente russo Vladimirhato il quartier generale delle forze russe nella regione occupatadi. Secondo quanto riferito dal Cremlino,ha avuto un incontro con idel gruppo dell’esercito del ‘Dniepr’ e delle forze aerotrasportate che lo hanno aggiornato sulla situazione ae Zaporizhzhia. Il Cremlino non ha precisato quando è avvenuta la, la seconda in una zona occupata dai russi in, dopo quella a Mariupol del 19 marzo scorso.Oltre al comando militare ahato il quartier generale ‘Est’ della Guardia nazionale nella ‘Repubblica popolare di’. Come reso noto ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CottarelliCPI : Condannato a 25 anni di carcere in Russia per aver criticato l'aggressione dell'Ucraina. La difesa di quest'ultima… - NicolaPorro : L‘attacco di Kiev che sta facendo discutere in queste ore ?? #Ucraina #Russia - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Mattarella: 'Inorriditi dagli atti della Russia'. Il presidente a Varsavia: 'Piena sintonia sulla necessi… - AGiabir : @MediasetTgcom24Spiace che anche Mattarella si associ alla campagna russofobica e dica cose non vere. La tesi che l… - GramsciAG : RT @Foscari1991: #Russia #Ucraina Quindi ricapitoliamo gli eventi che hanno coinvolto e coinvolgono l'Egitto nelle ultime settimane. Prima… -