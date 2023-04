Ucraina-Russia, Putin visita militari nel Kherson e a Luhansk (Di martedì 18 aprile 2023) (Adnkronos) – Il presidente russo Vladimir Putin ha visitato il quartier generale delle forze russe nella regione occupata Ucraina di Kherson. Secondo quanto riferito dal Cremlino, Putin ha avuto un incontro con i militari del gruppo dell’esercito del ‘Dniepr’ e delle forze aerotrasportate che lo hanno aggiornato sulla situazione a Kherson e Zaporizhzhia. Il Cremlino non ha precisato quando è avvenuta la visita, la seconda in una zona occupata dai russi in Ucraina, dopo quella a Mariupol del 19 marzo scorso. Durante l’incontro con il comando militare a Kherson, Putin ha dichiarato: “Non voglio distrarvi dalle vostre responsabilità dirette della gestione delle truppe, stiamo lavorando in maniera ... Leggi su italiasera (Di martedì 18 aprile 2023) (Adnkronos) – Il presidente russo Vladimirhato il quartier generale delle forze russe nella regione occupatadi. Secondo quanto riferito dal Cremlino,ha avuto un incontro con idel gruppo dell’esercito del ‘Dniepr’ e delle forze aerotrasportate che lo hanno aggiornato sulla situazione ae Zaporizhzhia. Il Cremlino non ha precisato quando è avvenuta la, la seconda in una zona occupata dai russi in, dopo quella a Mariupol del 19 marzo scorso. Durante l’incontro con il comando militare aha dichiarato: “Non voglio distrarvi dalle vostre responsabilità dirette della gestione delle truppe, stiamo lavorando in maniera ...

