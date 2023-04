Ucraina: Putin visita quartier generale russo a Kherson (2) (Di martedì 18 aprile 2023) Mosca, 18 apr. (Adnkronos) - Durante l'incontro con il comando militare a Kherson, Putin ha dichiarato: "Non voglio distrarvi dalle vostre responsabilità dirette della gestione delle truppe, stiamo lavorando in maniera professionale e concreta. Per me è importante ascoltare le vostre opinioni sullo sviluppo della situazione, ascoltarvi, scambiare informazioni". "Vorrei chiedervi di iniziare il resoconto partendo dalla situazione a Kherson, per poi proseguire con quella di Zaporizhzhia - ha detto ancora il presidente russo - e poi chiederò a Mikhail Yurievich Teplinsky (il comandante delle forze aviotrasportate russe - ndr) di esprimersi. So che per ordine del Capo di Stato Maggiore e del ministero della Difesa, è in prima linea da parecchio tempo e ha fatto un rapporto molto approfondito. Il ministero della Difesa e lo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 aprile 2023) Mosca, 18 apr. (Adnkronos) - Durante l'incontro con il comando militare aha dichiarato: "Non voglio distrarvi dalle vostre responsabilità dirette della gestione delle truppe, stiamo lavorando in maniera professionale e concreta. Per me è importante ascoltare le vostre opinioni sullo sviluppo della situazione, ascoltarvi, scambiare informazioni". "Vorrei chiedervi di iniziare il resoconto partendo dalla situazione a, per poi proseguire con quella di Zaporizhzhia - ha detto ancora il presidente- e poi chiederò a Mikhail Yurievich Teplinsky (il comandante delle forze aviotrasportate russe - ndr) di esprimersi. So che per ordine del Capo di Stato Maggiore e del ministero della Difesa, è in prima linea da parecchio tempo e ha fatto un rapporto molto approfondito. Il ministero della Difesa e lo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nelloscavo : +++ Nessuno dà la caccia a #Putin? Il mandato di cattura per il leader #Russia è stato firmato dalla Corte penale… - Agenzia_Ansa : Il tribunale di Mosca ha condannato il dissidente Vladimir Kara-Murza a 25 anni di prigione. Kara-Murza è stato pro… - GoffredoB : La nostra libertà e la loro. Il mio editoriale sul @Corriere #25Aprile #Ucraina #Putin #fascismo (con un pensiero a… - nexusSEI_6 : RT @gconfa: Wagner in Ucraina,dove uccide bambini e tortura uomini;Wagner in vari paesi africani e soprattutto in Sudan, dove fomenta conf… - euronewsit : Ucraina: il presidente russo Putin visita una base militare vicino Kherson #Ukraine -