Ucraina | Putin visita quartier generale russo a Kherson 2

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 18 aprile 2023) Mosca, 18 apr. (Adnkronos) – Durante l’incontro con il comando militare aha dichiarato: “Non voglio distrarvi dalle vostre responsabilità dirette della gestione delle truppe, stiamo lavorando in maniera professionale e concreta. Per me è importante ascoltare le vostre opinioni sullo sviluppo della situazione, ascoltarvi, scambiare informazioni”.“Vorrei chiedervi di iniziare il resoconto partendo dalla situazione a, per poi proseguire con quella di Zaporizhzhia – ha detto ancora il presidente– e poi chiederò a Mikhail Yurievich Teplinsky (il comandante delle forze aviotrasportate russe – ndr) di esprimersi. So che per ordine del Capo di Stato Maggiore e del ministero della Difesa, è in prima linea da parecchio tempo e ha fatto un rapporto molto approfondito. Il ministero della Difesa e lo ...