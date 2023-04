Ucraina, Putin in visita al fronte a Kherson e a Lugansk. I ministri del G7: “Chi aiuta la Russia la pagherà cara” (Di martedì 18 aprile 2023) Il presidente russo incontra militari e forze di polizia nei territori dell’Ucraina occupati. Funzionari inglesi al Guardian: “Mosca userà ogni mezzo per mantenere i territori ucraini”. Spunta un video del ministro della Difesa cinese che dice al capo del Cremlino: “Hai promosso la pace nel mondo”. I sette si sono riuniti in Giappone: “Inaccettabile l’invio di armi nucleari in BieloRussia” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 aprile 2023) Il presidente russo incontra militari e forze di polizia nei territori dell’occupati. Funzionari inglesi al Guardian: “Mosca userà ogni mezzo per mantenere i territori ucraini”. Spunta un video del ministro della Difesa cinese che dice al capo del Cremlino: “Hai promosso la pace nel mondo”. I sette si sono riuniti in Giappone: “Inaccettabile l’invio di armi nucleari in Bielo” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

