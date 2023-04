Ucraina, Putin a Kherson e Luhansk. I miliziani di Wagner: “Abbiamo ucciso oltre 20 bambini” (video) (Di martedì 18 aprile 2023) L’arrivo in elicottero, il viaggio in Suv con il cartello stradale che annuncia l’ingresso nella regione di Kherson, l’incontro con i militari. E poi di nuovo, le stesse scene, ma con destinazione Luhansk. La tv russa ha mostrato le immagini della visita di Vladimir Putin ai quartier generali delle forze russe nei territori occupati in Ucraina, della quale ha dato conferma il Cremlino senza però specificare quando esattamente sia avvenuta. Ciò che è certo è che la diffusione della notizia della visita ai reparti dell’esercito arriva all’indomani dell’esplosione di un nuovo atroce “caso Wagner”, dopo quello sulla decapitazione dei soldati ucraini: la confessione da parte di due miliziani di aver ucciso più di venti bambini nella zona di Bakhmut, per ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 18 aprile 2023) L’arrivo in elicottero, il viaggio in Suv con il cartello stradale che annuncia l’ingresso nella regione di, l’incontro con i militari. E poi di nuovo, le stesse scene, ma con destinazione. La tv russa ha mostrato le immagini della visita di Vladimirai quartier generali delle forze russe nei territori occupati in, della quale ha dato conferma il Cremlino senza però specificare quando esattamente sia avvenuta. Ciò che è certo è che la diffusione della notizia della visita ai reparti dell’esercito arriva all’indomani dell’esplosione di un nuovo atroce “caso”, dopo quello sulla decapitazione dei soldati ucraini: la confessione da parte di duedi averpiù di ventinella zona di Bakhmut, per ...

