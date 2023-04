Ucraina: Polonia rafforza misure sicurezza al confine con Russia (Di martedì 18 aprile 2023) Varsavia, 18 apr. (Adnkronos) - La Polonia ha iniziato a installare ulteriori sistemi di sorveglianza di sicurezza lungo il confine con la provincia russa di Kaliningrad. Lo ha detto alla radio polacca RMF 24 il ministro dell'Interno e dell'Amministrazione polacco Mariusz Kami?ski, precisando che un sistema di telecamere sarà installato lungo i 199 chilometri del confine con la Russia. "Sono convinto che il nostro confine orientale sarà perfettamente preparato per tutti i tipi di attività illegali legate a situazioni di crisi con i nostri vicini orientali. Sono certo che sarà il confine meglio protetto dell'Unione europea", ha aggiunto il ministro, annunciando che la costruzione dei sistemi di sorveglianza di sicurezza sarà completata entro l'autunno ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 aprile 2023) Varsavia, 18 apr. (Adnkronos) - Laha iniziato a installare ulteriori sistemi di sorveglianza dilungo ilcon la provincia russa di Kaliningrad. Lo ha detto alla radio polacca RMF 24 il ministro dell'Interno e dell'Amministrazione polacco Mariusz Kami?ski, precisando che un sistema di telecamere sarà installato lungo i 199 chilometri delcon la. "Sono convinto che il nostroorientale sarà perfettamente preparato per tutti i tipi di attività illegali legate a situazioni di crisi con i nostri vicini orientali. Sono certo che sarà ilmeglio protetto dell'Unione europea", ha aggiunto il ministro, annunciando che la costruzione dei sistemi di sorveglianza disarà completata entro l'autunno ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Mattarella in Polonia: «Daremo sostegno all’Ucraina finchè è necessario e sotto ogni profilo, militare, finanziario… - dottorbarbieri : ???????????? Il Presidente della Repubblica, ha reso la seguente dichiarazione alla stampa durante la visita di Stato in… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Mattarella: 'Inorriditi dagli atti della Russia'. Il presidente a Varsavia: 'Piena sintonia sulla necessi… - NadiaMAI4 : RT @CicchiRoby: #Mattarella in #Polonia: 'Se l'#Ucraina fosse lasciata alla mercé dell'aggressione russa, altre ne seguirebbero' #ORGOGLIO… - GiorgioBaldari : RT @beltrami_fulvio: #Mattarella in #Polonia nei panni di Rambo. Favorevole ad aumentare invio d'armi alla #Ucraina , tanto il sangue è ucr… -