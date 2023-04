Ucraina | miliziani Wagner confessano | Abbiamo ucciso bambini - Lavrov | La Russia vuole che la guerra finisca al più presto

(Di martedì 18 aprile 2023) 18 apr 06:42 Putin in visita alle truppe nella regione di Kherson Il presidente russo Vladimir Putin si è recato in visita al personale militare russo di stanza nella regione di Kherson. Lo ha reso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : UCRAINA | I mercenari russi del Gruppo Wagner hanno ucciso bambini a Bakhmut e Soledar. Lo hanno confessato ad un'o… - fanpage : I mercenari russi della compagnia Wagner hanno ucciso bambini a Bakhmut e Soledar. A confessarlo a un’organizzazion… - MarcoFattorini : La guerra arriva negli apparati russi. L’FSB accusa il Ministero della Difesa di occultare le perdite in Ucraina. L… - live_palermo : Hanno dichiarato di aver sparato alla testa anche ad una bambina di 5 anni. L'ordine sarebbe arrivato dal capo dell… - pippoMR : Hanno dichiarato di aver sparato alla testa anche ad una bambina di 5 anni. L'ordine sarebbe arrivato dal capo dell… -

LA CONFESSIONE CHOC - A Gulag.net, organizzazione russa per i diritti umani, parlano duedella Wagner, Azamat Uldarov e Alexei Savichev, che sarebbero stati reclutati nelle ...difesa...I documenti riportano un sommario di conversazioni in Guterres si definisce 'sdegnato' per il divieto di una visita in Etiopia e frustrato con il presidente dell'Volodymyr Zelensky. In uno ...Uccisi sette mercenari britannici in. Duedel gruppo Wagner confessano: 'Abbiamo ucciso bambini'. Gli 007 Usa: 'La controffensivainizierà il 30 aprile', e Lavrov ammette: '...

Ucraina, miliziani wagner confessano di aver ucciso dei bambini. Lavrov: 'Fine della guerra prima possibile' Agenzia ANSA

La guerra in Ucraina giunge al giorno 419. Il ministro degli Esteri russo Lavrov ammette: "La Russia vuole che il conflitto finisca il prima possibile". I mercenari russi del Gruppo Wagner hanno uccis ...Due miliziani Wagner pentiti o presunti tali hanno ammesso di essere stati costretti ad uccidere venti fra bambini ed adolescenti a Bakhmut e Soledar. In un rastrellamento, racconta uno dei due ex det ...