Ucraina | Mattarella | ' popoli liberi uniti per diritti contro chi aggredisce ordine internazionale'

(Di martedì 18 aprile 2023) Cracovia, 18 apr. (Adnkronos) - "Non può essere ammesso nessun cedimento alle manifestazioni di intolleranza e di violenza, nessun arretramento nella tutela deie delle libertà fondamentali, base del nostro convivere pacifico. Chil'fondato su questi principi deve sapere che isono e sarannoe determinati nel difenderli". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, in visita ad Auschwitz-Birkenau, al termine della Marcia dei Vivi, appuntamento che si svolge ogni anno per celebrare le vittime della Shoah.

Così il capo dello Stato Sergioal termine della marcia dei vivi al Auschwitz, in ...la stagione degli anni '30 del secolo scorso con l'infuriare dell'inumana aggressione russa all', ...Lo ha ribadito il presidente della Repubblica, Sergio, nell'intervento alla cerimonia conclusiva della Marcia dei vivi ad Auschwitz - Birkenau."Chi aggredisce l'ordine internazionale ...... all'indipendenza, all'integrità territoriale dell', in gioco i suoi valori di fondazione. PERCHE' L'UE DEVE FARE DI PIU' SUI MIGRANTI, PARLACosì come l'Alleanza atlantica, l'...

