Ucraina | Kiev | “Russia sta distruggendo Bakhmut”

(Di martedì 18 aprile 2023) (Adnkronos) – Le forze dellastanno intensificando gli attacchi contro, sia per mezzo dell’artiglieria pesante che attraverso attacchi aerei. Ad affermarlo il generale dell’esercito ucraino Oleksandr Syrskyi, aggiungendo che i raid di Mosca “stannola città”. Il generale ha inoltre sottolineato che lainsiste nel tentativo di conquistare“a ogni costo”, anche se ha subito perdite significative nelle battaglie per la città. Su Twitter il ministero della Difesa britannico, nel suo aggiornamento quotidiano sulla guerra in, fa sapere dal canto suo che “pesanti combattimenti proseguono lungo la linea del fronte del Donbass. Esiste la concreta possibilità che laabbia ridotto il numero delle truppe e stia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : UCRAINA | Mattarella: 'Inorriditi dagli atti della Russia'. Il presidente a Varsavia: 'Piena sintonia sulla necessi… - NicolaPorro : L‘attacco di Kiev che sta facendo discutere in queste ore ?? #Ucraina #Russia - Agenzia_Ansa : L'Ucraina ha piazzato oltre 6.000 mine anticarro lungo il confine con la Russia e la Bielorussia per rafforzare le… - angela_massi : RT @EnnioRemondino: 0GGI 9 ANNI FA La scoperta del capo della Cia in Ucraina sotto falso nome. Sospetti e imbarazzo Il viaggio segreto del… - Mafalda86908794 : Berna annuncia aiuti per oltre 2 miliardi a Kiev. E lo fa non a caso col ministro degli Esteri a Washington... Add… -

...e non essere riuscita a frenare le ambizioni di Vladimir Putin sfociate nella guerra in...come riporta Ansa - ha ricordato dell'impegno " fino allo sfinimento " per i negoziati tra Mosca e...... in primis a causa della guerra di aggressione della Russia contro l'. Sale dunque il ... Così come viene confermato il sostegno a"per tutto il tempo necessario". Non solo. E' stata messa ...La strategia francese prevede che i colloqui tra Russia eavvengano, se tutto va bene, ... Non è chiaro se il piano di Macron abbia il sostegno die degli altri alleati, molti dei quali ...

Il presidente russo Vladimir Putin ha compiuto una visita a sorpresa alle truppe di stanza a Kherson e nell'autoproclamata repubblica di Lugansk, in Ucraina, per incontrare i vertici militari ...Macron ha incaricato il suo consigliere per la politica estera, Emmanuel Bonne, di lavorare con il capo della diplomazia cinese, Wang Yi per arrivare a un negoziato Ucraina-Russia ...