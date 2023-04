Ucraina, Kiev: “Russia sta distruggendo Bakhmut” (Di martedì 18 aprile 2023) Gb: "Mosca continua a concentrare truppe a Bakhmut" Le forze della Russia stanno intensificando gli attacchi contro Bakhmut, sia per mezzo dell’artiglieria pesante che attraverso attacchi aerei. Ad affermarlo il generale dell’esercito ucraino Oleksandr Syrskyi, aggiungendo che i raid di Mosca “stanno distruggendo la città”. Il generale ha inoltre sottolineato che la Russia insiste nel tentativo di conquistare Bakhmut “a ogni costo”, anche se ha subito perdite significative nelle battaglie per la città. Su Twitter il ministero della Difesa britannico, nel suo aggiornamento quotidiano sulla guerra in Ucraina, fa sapere dal canto suo che “pesanti combattimenti proseguono lungo la linea del fronte del Donbass. Esiste la concreta possibilità che la ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 18 aprile 2023) Gb: "Mosca continua a concentrare truppe a" Le forze dellastanno intensificando gli attacchi contro, sia per mezzo dell’artiglieria pesante che attraverso attacchi aerei. Ad affermarlo il generale dell’esercito ucraino Oleksandr Syrskyi, aggiungendo che i raid di Mosca “stannola città”. Il generale ha inoltre sottolineato che lainsiste nel tentativo di conquistare“a ogni costo”, anche se ha subito perdite significative nelle battaglie per la città. Su Twitter il ministero della Difesa britannico, nel suo aggiornamento quotidiano sulla guerra in, fa sapere dal canto suo che “pesanti combattimenti proseguono lungo la linea del fronte del Donbass. Esiste la concreta possibilità che la ...

