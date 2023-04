Ucraina: Kiev, 'preparazione controffensiva e liberazione Crimea secondo i piani' (Di martedì 18 aprile 2023) Kiev, 18 apr. (Adnkronos) - "La preparazione della controffensiva e della liberazione della Crimea procedono secondo i piani". Lo ha detto al sito ucraino 'New Voice' il capo della direzione principale dell'intelligence del ministero della Difesa ucraino Kyrylo Budanov, aggiungendo di non voler fornire ulteriori particolari. "Non date retta a tutto ciò che si legge su Internet, nessuno può ancora conoscere la situazione", ha detto ancora Budanov, secondo cui la Russia "è passata a un'operazione di difesa strategica per mantenere i territori conquistati". "C'è ancora tempo prima di entrare in Crimea - ha affermato il capo dell'intelligence Ucraina - Attualmente non esiste alcun potenziale offensivo per condurre ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 aprile 2023), 18 apr. (Adnkronos) - "Ladellae delladellaprocedono". Lo ha detto al sito ucraino 'New Voice' il capo della direzione principale dell'intelligence del ministero della Difesa ucraino Kyrylo Budanov, aggiungendo di non voler fornire ulteriori particolari. "Non date retta a tutto ciò che si legge su Internet, nessuno può ancora conoscere la situazione", ha detto ancora Budanov,cui la Russia "è passata a un'operazione di difesa strategica per mantenere i territori conquistati". "C'è ancora tempo prima di entrare in- ha affermato il capo dell'intelligence- Attualmente non esiste alcun potenziale offensivo per condurre ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : UCRAINA | Mattarella: 'Inorriditi dagli atti della Russia'. Il presidente a Varsavia: 'Piena sintonia sulla necessi… - NicolaPorro : L‘attacco di Kiev che sta facendo discutere in queste ore ?? #Ucraina #Russia - Agenzia_Ansa : L'Ucraina ha piazzato oltre 6.000 mine anticarro lungo il confine con la Russia e la Bielorussia per rafforzare le… - servidinessuno1 : RT @RenatoPaladino5: Ucraina, Mattarella: 'Sostegno a Kiev in ogni settore finché necessario' - sole24ore : ?? #Ucraina, ultime notizie. «Bombe sul mercato di #Kherson dopo la visita di #Putin». ?? #Kiev: «A #Bakhmut la batt… -