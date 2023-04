Ucraina | il Brasile di Lula nel mirino degli Usa | “Pappagalli di Mosca e Pechino”

(Di martedì 18 aprile 2023) Dopo 14 mesi di guerra russa in, senza un minuto di sosta, le relazioni internazionali fra i grandi del mondo si complicano. Lo scacchiere internazionale si sta ridisegnando e come si è infiammato il rapporto fra Stati Uniti e Cina, ora è la volta del. In queste ore il Governo del presidenteha rispedito al mittente le accuse di Washington secondo cui ilsta “facendo eco alla propaganda russa” sul conflitto in. Il presidente brasilianoe quello cinese Xi Jinping. Foto Twitter @Oficial“Non so come o perché il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca sia giunto a questa conclusione” ha detto il ministroEsteri, Mauro Vieira. “Non sono d’accordo in alcun modo” ha sottolineato ai ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giovann16809249 : RT @ProgettoLepanto: ??'La Russia è interessata a porre fine al conflitto in #Ucraina il prima possibile', ha dichiarato il Ministro degli E… - bizcommunityit : Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi: Putin visita le truppe a Kherson e Lugansk e regala icone. G7: 'Chi aiuta… - MarceVann : RT @ravel80262268: La Casa Bianca ha affermato che il Brasile 'come un pappagallo ripete la propaganda russa e cinese' in relazione all'Ucr… - Giovann16809249 : RT @ravel80262268: La Casa Bianca ha affermato che il Brasile 'come un pappagallo ripete la propaganda russa e cinese' in relazione all'Ucr… - StefanoTardugno : RT @_PistisSophia: La verità brucia ???????????? La Casa Bianca ha criticato il Brasile dopo che il Presidente Luiz Inacio Lula da Silva ha dich… -

L'Argentina soffre di un'importante siccità, mentre ilgià si propone per il mais. Per Kiev l'export di prodotti agricoli è importante, anche se con la guerra, il reddito è diminuito anche per l'aumento dei prezzi di produzione, dall'energia alla ......//www.nigrizia.it/notizia/africa - documenti - segreti - pentagono - russia -Traffici di cocaina https://www.nigrizia.it/notizia/cocaina - africa - rapporto - unodc -https://www.Lavrov - che in America latina andrà anche a Cuba, in Venezuela e in Nicaragua - ha ringraziato ilper il suo 'contributo alla soluzione del conflitto' in. 'Le visioni die ...

Mosca: "Uccisi 7 mercenari britannici". Lavrov: "Vogliamo che la guerra finisca il prima possibile" - Casa Bianca, nessun cambio di linea su F-16 a Kiev - Casa Bianca, nessun cambio di linea su F-16 a Kiev RaiNews

Guerra Ucraina, diretta oggi martedì 18 aprile. La Russia è interessata a porre fine al conflitto in Ucraina il prima possibile, ma in un contesto in cui si tengano ...Il Brasile ha respinto le critiche degli Stati Uniti e ha difeso i legami con la Russia. Il ministro degli Esteri del Brasile, Mauro Vieira, ha rimandato al mittente le accuse di Washington secondo cu ...