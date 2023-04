Ucraina, Conte: “Invio di nuove armi? Non ci stiamo più, strategia è dettata dagli Usa. Nessuno può escludere l’incidente nucleare” (Di martedì 18 aprile 2023) “Noi dall’inizio con grande tormento, con grande difficoltà, abbiamo appoggiato anche i primi invii militari, ma sul presupposto che ci fosse questa svolta. Se invece la strategia è solo questa, dettata da Washington, con l’escalation militare, non ci stiamo più”. Lo ha detto il leader del M5s, Giuseppe Conte, ospite a Start su Sky TG24. “L’abbiamo detto chiaramente e Nessuno può garantire in questo momento che un incidente nucleare non ci sarà”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 aprile 2023) “Noi dall’inizio con grande tormento, con grande difficoltà, abbiamo appoggiato anche i primi invii militari, ma sul presupposto che ci fosse questa svolta. Se invece laè solo questa,da Washington, con l’escalation militare, non cipiù”. Lo ha detto il leader del M5s, Giuseppe, ospite a Start su Sky TG24. “L’abbiamo detto chiaramente epuò garantire in questo momento che un incidentenon ci sarà”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

