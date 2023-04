Ucraina, Conte: “Basta armi, noi non ci stiamo più” (Di martedì 18 aprile 2023) “Abbiamo appoggiato i primi invii militari con sofferenza. Se la strategia sarà quella dettata da Washington, con l’escalation militare noi non ci stiamo più”. È quanto ha detto a SkyTg24 il leader M5S, Giuseppe Conte, parlando della guerra in Ucraina e delle forniture di armi al governo di Kiev. Per il leader M5S Conte, l’Italia deve imporre una svolta alla crisi in Ucraina: “Con l’escalation militare si rischia l’incidente nucleare” “Dobbiamo imporre una svolta – ha detto ancora il leader del Movimento -, l’Italia lo può fare, dobbiamo essere capofila della svolta politica perché ora abbiamo solo una strategia militare che porta a quello che ha denunciato il presidente Mattarella”. “Se si continua così non ci sarà questa svolta – ha aggiunto ancora l’ex premier Conte ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 18 aprile 2023) “Abbiamo appoggiato i primi invii militari con sofferenza. Se la strategia sarà quella dettata da Washington, con l’escalation militare noi non cipiù”. È quanto ha detto a SkyTg24 il leader M5S, Giuseppe, parlando della guerra ine delle forniture dial governo di Kiev. Per il leader M5S, l’Italia deve imporre una svolta alla crisi in: “Con l’escalation militare si rischia l’incidente nucleare” “Dobbiamo imporre una svolta – ha detto ancora il leader del Movimento -, l’Italia lo può fare, dobbiamo essere capofila della svolta politica perché ora abbiamo solo una strategia militare che porta a quello che ha denunciato il presidente Mattarella”. “Se si continua così non ci sarà questa svolta – ha aggiunto ancora l’ex premier...

