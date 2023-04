Ucraina, Bloomberg: “Macron avvia i contatti con Pechino per avviare i negoziati tra Russia e Ucraina già da quest’estate” (Di martedì 18 aprile 2023) Non è chiaro se abbia o meno il sostegno di Kiev e dei suoi alleati. Ma quello a cui punta il presidente francese Emmanuel Macron è l’inizio dei colloqui tra Mosca e Kiev per la cessazione delle ostilità in Ucraina a partire già da quest’estate. Da realizzare tramite un asse che Parigi vuole avviare con Pechino. Secondo quanto riporta Bloomberg, che cita persone informate del piano, Macron ha incaricato il suo consigliere per la politica estera Emmanuel Bonne di collaborare con l’alto diplomatico cinese Wang Yi per stabilire un piano che potrebbe essere utilizzato come base per futuri negoziati. Un funzionario dell’ufficio di Macron ha confermato l’intenzione di Bonne di parlare con Wang aggiungendo che gli alleati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 aprile 2023) Non è chiaro se abbia o meno il sostegno di Kiev e dei suoi alleati. Ma quello a cui punta il presidente francese Emmanuelè l’inizio dei colloqui tra Mosca e Kiev per la cessazione delle ostilità ina partire già da. Da realizzare tramite un asse che Parigi vuolere con. Secondo quanto riporta, che cita persone informate del piano,ha incaricato il suo consigliere per la politica estera Emmanuel Bonne di collaborare con l’alto diplomatico cinese Wang Yi per stabilire un piano che potrebbe essere utilizzato come base per futuri. Un funzionario dell’ufficio diha confermato l’intenzione di Bonne di parlare con Wang aggiungendo che gli alleati ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... coccione1963 : @TommasoFoti Ucraina, Bloomberg: “Macron avvia i contatti con Pechino per avviare i negoziati tra Russia e Ucraina… - fattoquotidiano : Ucraina, Bloomberg: “Macron avvia i contatti con Pechino per avviare i negoziati tra Russia e Ucraina già da quest’… - andreacantelmo8 : Secondo Bloomberg, #Macron ha incaricato il suo consigliere per la politica estera, Emmanuel Bonne, di lavorare con… - ProgettoLepanto : ?? Il Presidente francese Emmanuel #Macron sta cercando di invertire la tendenza deludente, dovuta a una serie di in… - rumentacontrac1 : RT @SicilianoSum: ? Numerosi Paesi asiatici e africani criticano il #FMI per i PRESTITI (15,6miliardi) concessi all'#Ucraina quando a loro… -